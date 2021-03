Denise Pipitone, rivelazioni shock: la ragazza è a Mosca? L’anticipazione di Chi l’ha visto (Di martedì 30 marzo 2021) L’ ‘Ansa’ e Federica Sciarelli, storica conduttrice di ‘Chi l’ha visto?’ lanciano la bomba: una telespettatrice solita del programma riferisce di avere visto in Russia, precisamente a Mosca, una giovane donna che si presume possa essere Denise Pipitone, la piccola di quattro anni rapita a Mazara del Vallo nel 2004. Nella prossima puntata Chi è la giovane donna a Mosca, rapita quando era bambina? “Somiglia tantissimo a Piera Maggio”, segnala una spettatrice Mercoledì #31marzo alle 21:20 in diretta sul #Rai3 #bambiniscomparsi #missingkids pic.twitter.com/lRQ3JuQW95 — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) March 30, 2021 Denise Pipitone: la storia della sua scomparsa Era ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 30 marzo 2021) L’ ‘Ansa’ e Federica Sciarelli, storica conduttrice di ‘Chi?’ lanciano la bomba: una telespettatrice solita del programma riferisce di averein Russia, precisamente a, una giovane donna che si presume possa essere, la piccola di quattro anni rapita a Mazara del Vallo nel 2004. Nella prossima puntata Chi è la giovane donna a, rapita quando era bambina? “Somiglia tantissimo a Piera Maggio”, segnala una spettatrice Mercoledì #31marzo alle 21:20 in diretta sul #Rai3 #bambiniscomparsi #missingkids pic.twitter.com/lRQ3JuQW95 — Chi? (@chilharai3) March 30, 2021: la storia della sua scomparsa Era ...

