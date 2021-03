Denise Pipitone le foto della ragazza russa da piccola non somigliano alla bimba scomparsa

(Di martedì 30 marzo 2021) Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 31 marzo 2021, ci sarà una ampia pagina dedicata al caso dicon le ultime notizie che arrivano dRussia. Come vi avevamo detto poche ore fa, dopo il promo per il nuovo appuntamento con il programma di Rai 3, la notizia è rimbalzata da un sito di informazione all’altro, tanta è ancora la speranza che lail primo settembre del 2004, sia ancora viva. Le immagini, che è andata in tv a raccontare di esser stata rapita dae di esserericercasua vera madre, sembravano somigliare moltissimo alle immagini di Piera Maggio da giovane. Sono passati 16 anni e Piera, ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Potrebbe esserela ragazza che ha fatto un appello alla televisione russa , raccontando di essere stata rapita quando era piccola? A parlarne è Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l'ha visto?, che ...è viva ed è in Russia?/ Video segnalazione: "somiglia a Piera Maggio" 'PROTOCOLLI PER DOSI A FINE GIORNATA' Per Fabrizio Curcio è possibile ragionare con le Regioni " per arrivare a ...Ecco le foto della ragazza che potrebbe essere Denise Pipitone da piccola: c'è la somiglianza ma non sembra essere lei ...Nel programma "Chi l’ha visto?", domani sera, 31 marzo dalle 21.20, si preannuncia una puntata molto interessante con nuovi clamorosi fatti che ...