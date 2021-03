Denise Pipitone, dopo 16 anni si riaccende la speranza. Una ragazza in Russia: “Cerco mia madre, fui rapita da bimba” (Di martedì 30 marzo 2021) Il 26 ottobre scorso, Denise Pipitone, avrebbe compiuto 20 anni, 16 di questi trascorsi lontano dalla sua famiglia che non ha più notizie di lei dal primo settembre del 2004 quando, all’ora di pranzo, la piccola di soli 4 anni è svanita nel nulla, mai più ritrovata. Le indagini, portate avanti in tutti questi anni e tenute vive dalla speranza di mamma Piera Maggio, sembrano ora condurre verso la Russia. Denise Pipitone, si riaccendono le speranze: la segnalazione a Chi l’ha visto? Le speranze non si sono mai affievolite ma di fronte a quello che sa accadendo mantenere saldi i piedi per terra potrebbe ripagare Piera Maggio di quella che altrimenti sarebbe una ridiscesa negli inferi segnata dall’illusione. Le notizie che ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 30 marzo 2021) Il 26 ottobre scorso,, avrebbe compiuto 20, 16 di questi trascorsi lontano dalla sua famiglia che non ha più notizie di lei dal primo settembre del 2004 quando, all’ora di pranzo, la piccola di soli 4è svanita nel nulla, mai più ritrovata. Le indagini, portate avanti in tutti questie tenute vive dalladi mamma Piera Maggio, sembrano ora condurre verso la, si riaccendono le speranze: la segnalazione a Chi l’ha visto? Le speranze non si sono mai affievolite ma di fronte a quello che sa accadendo mantenere saldi i piedi per terra potrebbe ripagare Piera Maggio di quella che altrimenti sarebbe una ridiscesa negli inferi segnata dall’illusione. Le notizie che ...

