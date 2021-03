Denise Pipitone, “Chi l’ha visto?” segue la pista russa: «Questa ragazza fu rapita e cerca la madre» (Di martedì 30 marzo 2021) “Chi l’ha visto?” torna sul caso di Denise Pipitone e il video di anticipazione della puntata di domani manda in tilt i social. «Sarebbe troppo bello per essere vero», sono le parole con cui si apre la clip che mostra una giovane donna russa molto somigliante a Piera Maggio. A far sperare nel «miracolo», come in molti sui social definiscono un eventuale ritrovamento, è però la storia della ragazza: rapita da bambina e ritrovata in un campo, ha la stessa età che avrebbe Denise oggi ed è andata in tv per farsi vedere nella speranza che qualcuno possa riconoscerla. L’anteprima di “Chi l’ha visto?” «Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 30 marzo 2021) “Chi?” torna sul caso die il video di anticipazione della puntata di domani manda in tilt i social. «Sarebbe troppo bello per essere vero», sono le parole con cui si apre la clip che mostra una giovane donnamolto somigliante a Piera Maggio. A far sperare nel «miracolo», come in molti sui social definiscono un eventuale ritrovamento, è però la storia dellada bambina e ritrovata in un campo, ha la stessa età che avrebbeoggi ed è andata in tv per farsi vedere nella speranza che qualcuno possa riconoscerla. L’anteprima di “Chi?” «Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stataquando era una bimba ...

