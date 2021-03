Demi Lovato è pansessuale | la rivelazione | “Mi sono vergognata molto”

(Di martedì 30 marzo 2021) La nota popstar si svela e parla della sua sessualità, raccontando di aver represso i suoi sentimenti per vari anni L'articolo proviene da Gossip e Tv.

La nota popstar si svela e parla della sua sessualità, raccontando di aver represso i suoi sentimenti per vari ...: "SONO SESSUALMENTE FLUIDA"/ "L'ho scoperto grazie ad un film..." Gerry Scotti e la compagna Gabriella Perino Da anni Gerry Scotti è legato a Gabriella Perino , conosciuta a scuola del ...Demi Lovato fa coming out e dichiara di essere pansessuale. Nel 2017 la cantante si era definita bisex, ma dopo la fine del fidanzamento con l’attore Max Ehrich, oggi preferisce pensare a una vita ses ...La nota popstar si svela e parla della sua sessualità, raccontando di aver represso i suoi sentimenti per vari anni ...