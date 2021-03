Del Piero bacchetta Cristiano Ronaldo: “Fascia a terra eccessiva. Non ha dato l’esempio” (Di martedì 30 marzo 2021) Inizia in modo pungente l'avventura di Alessandro Del Piero a ESPN. L'ex numero 10 della Juventus, parlando per la nota emittente, è tornato a parlare del gesto di Cristiano Ronaldo col suo Portogallo negli istanti successivi alla mancata concessione della rete contro la Serbia quando il pallone aveva varcato nettamente la linea di porta ma né arbitro né assistente se ne sono resi conto.Il fuoriclasse aveva reagito arrabbiandosi parecchio ed era uscito dal campo gettando la Fascia da capitano a terra. Una reazione che Pinturicchio non ha gradito...Del Piero punge CR7caption id="attachment 1113589" align="alignnone" width="550" Cristiano Ronaldo (getty images)/caption"Credo sia stata una reazione decisamente eccessiva quella di ... Leggi su itasportpress (Di martedì 30 marzo 2021) Inizia in modo pungente l'avventura di Alessandro Dela ESPN. L'ex numero 10 della Juventus, parlando per la nota emittente, è tornato a parlare del gesto dicol suo Portogallo negli istanti successivi alla mancata concessione della rete contro la Serbia quando il pallone aveva varcato nettamente la linea di porta ma né arbitro né assistente se ne sono resi conto.Il fuoriclasse aveva reagito arrabbiandosi parecchio ed era uscito dal campo gettando lada capitano a. Una reazione che Pinturicchio non ha gradito...Delpunge CR7caption id="attachment 1113589" align="alignnone" width="550"(getty images)/caption"Credo sia stata una reazione decisamentequella di ...

