“Defund the Police” | dove la polizia non c' è aumentano i crimini La lezione di Minneapolis

(Di martedì 30 marzo 2021) Lo slogan “the” ha accompagnato nel corso dell’ultimo anno le proteste di Black Lives Matter, il movimento che dopo l’omicidio di George Floyd asi è imposto come catalizzatore delle istanze di cambiamento della comunità afroamericana. Ora che l’America è intenta a celebrare uno dei processi più attesi della sua storia – quello contro l’agente Derek Chauvin, accusato di aver ucciso Floyd tenendogli un ginocchio premuto sul collo per oltre 9 minuti – entra nel vivo anche un altro dibattito: quello sugli effetti dello smantellamento o depotenziamento delle forze dinei territori, a cominciare proprio dai quartieri diattorno a George Floyd Square, come è stato ribattezzato l’angolo in cui il 25 maggio dello scorso anno è morto il rapper 46enne. È il New York ...

