Decreto Sostegni | da oggi fino al 28 maggio le domande - Ecco come fare

Advertising

dariofrance : La #musicadalvivo va aiutata fino al completo ritorno alla normalità. Per questo ho firmato un ulteriore decreto d… - StefanoFassina : Le restrizioni anti #COVID19 sono necessarie, purtroppo. Ma sono altrettanto necessari maggiori sostegni. Il DL… - MinLavoro : #COVID19 #DecretoSostegni Nuovi trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGD, ASO, CISOA): disponibili online… - jobsocialeu : L’Arera ha approvato la delibera attuativa del decreto-legge ‘Sostegni” che andrà a ridurre di 600 milioni di euro… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Decreto Sostegni, il viceministro Castelli: '2mila richieste in 10 minuti' #LauraCastelli -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Sostegni

Si può fare direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate: c'è tempo fino al 28 ...In attuazione di quanto previsto dalla legge Bilancio e dalè stato siglato l'accordo quadro tra Federfarma, Assofarm, Governo, Regioni e Province Autonome , per la somministrazione dei vaccini anti - Covid in farmacia da parte del farmacista. ...Secondo le stime di Agsm Energia, ammontano a circa sei milioni di euro gli sconti sulle bollette elettriche delle aziende del Veronese.Al via la domanda per il contributo a fondo perduto per le partite IVA e le piccole imprese previsto dal decreto Sostegno. Come anticipato nei giorni scorsi, da martedí 30 marzo e fino al 28 maggio è ...