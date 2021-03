Decreto Sostegni, come funziona il nuovo contributo a fondo perduto (Di martedì 30 marzo 2021) Il nuovo contributo a fondo perduto 2021, previsto dal Decreto Sostegni, avrà un valore minimo di 1.000 euro, 2.000 per soggetti diversi dalle persone fisiche, fino a un massimo di 150 mila euro. A poterne usufruire saranno tutti i titolari di partita Iva e le imprese, compresi forfettari, i professionisti iscritti agli ordini, le aziende agricole, gli enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche (Asd). La domanda andrà inviata all’agenzia delle Entrate a partire da martedì 30 marzo. A chi sarà destinato il contributo Per effettuare la richiesta all’agenzia delle Entrate bisogna aver subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% tra il 2020 e il 2019. Esclusi invece tutti i soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi oltre i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Il2021, previsto dal, avrà un valore minimo di 1.000 euro, 2.000 per soggetti diversi dalle persone fisiche, fino a un massimo di 150 mila euro. A poterne usufruire saranno tutti i titolari di partita Iva e le imprese, compresi forfettari, i professionisti iscritti agli ordini, le aziende agricole, gli enti non commerciali e le associazioni sportive dilettantistiche (Asd). La domanda andrà inviata all’agenzia delle Entrate a partire da martedì 30 marzo. A chi sarà destinato ilPer effettuare la richiesta all’agenzia delle Entrate bisogna aver subito un calo del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 30% tra il 2020 e il 2019. Esclusi invece tutti i soggetti che nel 2019 hanno avuto ricavi oltre i ...

