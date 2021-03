Decreto Sostegni, al via le domande per il contributo a fondo perduto (Di martedì 30 marzo 2021) Dal 30 marzo al 28 maggio è possibile inviare la domanda per il contributo a fondo perduto inserito nel Decreto Sostegni. Dal 30 marzo fino al prossimo 28 maggio è possibile presentare la domanda per il contributo a fondo perduto che il governo Draghi ha stanziato nel Decreto Sostegni. Decreto Sostegni, come presentare la domanda per il contributo a fondo perduto La domanda deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Il modello che deve essere inoltrato è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Come specificato dall’Agenzia, i dati possono essere inviati in due modi: applicazione desktop ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021) Dal 30 marzo al 28 maggio è possibile inviare la domanda per ilinserito nel. Dal 30 marzo fino al prossimo 28 maggio è possibile presentare la domanda per ilche il governo Draghi ha stanziato nel, come presentare la domanda per ilLa domanda deve essere presentata in via telematica all’Agenzia delle Entrate. Il modello che deve essere inoltrato è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Come specificato dall’Agenzia, i dati possono essere inviati in due modi: applicazione desktop ...

