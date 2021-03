Decreto Sostegni, al via le domande all’Agenzia delle Entrate per avere il contributo a fondo perduto. Come fare e quanti soldi spettano (Di martedì 30 marzo 2021) Da oggi è possibile fare domanda all’Agenzia delle Entrate per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni. Il modulo, scaricabile dal sito, va presentato online entro il 28 maggio. Si riceverà subito una ricevuta che attesta la presa in carico. Poi, fatti i primi controlli, l’Agenzia comunicherà nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi l’invio del mandato di pagamento o il rigetto, nel caso non ci siano i requisiti. Che sono aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%. Chi riceve l’aiuto senza averne diritto non solo dovrà restituirlo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Da oggi è possibiledomandaper richiedere il nuovoprevisto dal. Il modulo, scaricabile dal sito, va presentato online entro il 28 maggio. Si riceverà subito una ricevuta che attesta la presa in carico. Poi, fatti i primi controlli, l’Agenzia comunicherà nell’area riservata del portale Fatture e corrispettivi l’invio del mandato di pagamento o il rigetto, nel caso non ci siano i requisiti. Che sono aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%. Chi riceve l’aiuto senza averne diritto non solo dovrà restituirlo ...

