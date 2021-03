Decreto Draghi, ipotesi ristoranti aperti a pranzo. Misure da zona gialla se contagi più bassi (Di martedì 30 marzo 2021) Prevedere un meccanismo che, a partire da una certa data di aprile, ammetta la possibilità di allentare le Misure anti-contagio in alcune zone in relazione a un eventuale miglioramento... Leggi su ilmattino (Di martedì 30 marzo 2021) Prevedere un meccanismo che, a partire da una certa data di aprile, ammetta la possibilità di allentare leanti-o in alcune zone in relazione a un eventuale miglioramento...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Draghi Nuovo decreto Draghi, ipotesi ristoranti aperti a pranzo ma si valuteranno i dati In Parlamento Draghi si era impegnato a monitorare la curva epidemiologica e, appena sarà possibile,... salvo ripensamenti non ci sarà alcun automatismo, ma il testo del decreto conterrà un meccanismo ...

Covid, dati restano preoccupanti: oltre 500 morti - Ipotesi vaccino obbligatorio per personale sanitario Covid, iniziate le vaccinazioni in farmacia a Genova Intanto Draghi ha fatto il vaccino Astrazeneca ...in grado di soddisfare le esigenze contrapposte emerse a valle della discussione sul nuovo decreto ...

Riapertura ristoranti a pranzo, l'ipotesi nel nuovo decreto Draghi Corriere della Sera Le ragioni dei numeri Il Documento di Economia e Finanza deve tenere in considerazione il quadro complessivo complicato e pieno di nuovi bisogni | Editoriale di Nicola Saldutti per il Corriere ...

Nuovo decreto Draghi, obbligo vaccino non solo per medici ma anche infermieri e dipendenti Rsa Quanto alle sanzioni per chi rifiuta la vaccinazione, l’ipotesi è quella della sospensione dello stipendio per un tempo congruo all’andamento della pandemia: in caso di vaccinazione di massa o di calo ...

