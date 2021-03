Decreto covid, regole dopo Pasqua zona rossa (Di martedì 30 marzo 2021) Nuove misure e regole anti-covid in Italia, attese oggi dal Consiglio dei ministri. Le nuove norme sono destinate a sostituire quelle che scadono il 6 aprile, dopo Pasqua e Pasquetta che l’Italia trascorrerà in zona rossa. Il premier Draghi ha già fatto sapere che le misure dipenderanno da un’attenta analisi dell’andamento dei contagi. Fonti di Palazzo Chigi spiegano che nel Decreto legge dovrebbe essere previsto un meccanismo che, da una data ‘x’ in poi e in presenza di dati “molto positivi”, potrebbe permettere un allentamento delle misure. La norma in questione – che tuttavia non dovrebbe espressamente menzionare le aree ‘gialle’ – potrebbe consentire già in aprile degli alleggerimenti delle misure anti-covid, degli “sprazzi di giallo”, chiariscono ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Nuove misure eanti-in Italia, attese oggi dal Consiglio dei ministri. Le nuove norme sono destinate a sostituire quelle che scadono il 6 aprile,e Pasquetta che l’Italia trascorrerà in. Il premier Draghi ha già fatto sapere che le misure dipenderanno da un’attenta analisi dell’andamento dei contagi. Fonti di Palazzo Chigi spiegano che nellegge dovrebbe essere previsto un meccanismo che, da una data ‘x’ in poi e in presenza di dati “molto positivi”, potrebbe permettere un allentamento delle misure. La norma in questione – che tuttavia non dovrebbe espressamente menzionare le aree ‘gialle’ – potrebbe consentire già in aprile degli alleggerimenti delle misure anti-, degli “sprazzi di giallo”, chiariscono ...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto covid Covid, nel dl anche un meccanismo di verifica per allentare le misure Secondo quanto riferito da Tgcom24 , l'incarico di somministrare il siero anti - Covid ai cittadini potrebbe essere esteso anche a biologi, ostetriche e tecnici di laboratorio. Nel decreto in arrivo, ...

Nuovo decreto Draghi, ipotesi ristoranti aperti a pranzo ma si valuteranno i dati Per mostrare agli italiani che c'è luce in fondo al tunnel, il governo valuta la possibilità di inserire qualche pennellata di giallo nel decreto delle misure contro il Covid. Ma solo se i dati epidemiologici dovessero migliorare. Il provvedimento, che sarà inviato mercoledì 31 marzo alle Regioni e poi approvato in serata dal consiglio ...

Decreto Covid, oggi si decide: ipotesi ristoranti aperti a pranzo ma niente zone gialle IL GIORNO Brunetta: “Domani, nel Decreto Covid lo sblocco di tutti i concorsi” Brunetta: “Domani, 31 marzo, nel Decreto Covid lo sblocco di tutti i. Abbiamo trovato la strada, il percorso per fare tutti i concorsi e farli magari anche meglio del passato, b ...

Decreto Draghi: ristoranti e bar aperti se calano i contagi. Scuole, alt alle Regioni Non sarà un Consiglio dei ministri facile quello che nel pomeriggio, tra lockdown e regioni in zona rossa, è chiamato a varare un nuovo decreto per il contenimento del Covid-19 ...

Secondo quanto riferito da Tgcom24, l'incarico di somministrare il siero anti-covid ai cittadini potrebbe essere esteso anche a biologi, ostetriche e tecnici di laboratorio.