Decreto Covid, domani l’approvazione in Cdm. Il governo pensa a un meccanismo per le riaperture graduali (Di martedì 30 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri, già convocato per domani alle 17.30, si appresta a varare il nuovo Decreto anti Covid con le restrizioni in vigore dal 7 al 30 aprile. Una serie di misure che, come già chiarito dal premier Mario Draghi, potrebbero essere allentate prima del previsto, nel caso in cui la curva epidemiologica lo consentirà. L’esecutivo, in queste ore, sta valutando quale sia la strada migliore per iniziare a riaprire in modo graduale, facendo tornare le Regioni in zona gialla laddove i dati consentano di farlo senza innescare una risalita dei contagi. Una via sarebbe quella di non inserire nulla nel Decreto, e compiere una valutazione a metà aprile che potrebbe portare ad alcuni allentamenti. L’altra strada, proposta dalla ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, sarebbe quella di inserire un ... Leggi su tpi (Di martedì 30 marzo 2021) Il Consiglio dei ministri, già convocato peralle 17.30, si appresta a varare il nuovoanticon le restrizioni in vigore dal 7 al 30 aprile. Una serie di misure che, come già chiarito dal premier Mario Draghi, potrebbero essere allentate prima del previsto, nel caso in cui la curva epidemiologica lo consentirà. L’esecutivo, in queste ore, sta valutando quale sia la strada migliore per iniziare a riaprire in modo graduale, facendo tornare le Regioni in zona gialla laddove i dati consentano di farlo senza innescare una risalita dei contagi. Una via sarebbe quella di non inserire nulla nel, e compiere una valutazione a metà aprile che potrebbe portare ad alcuni allentamenti. L’altra strada, proposta dalla ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, sarebbe quella di inserire un ...

Advertising

sole24ore : Un decreto #Covid per obbligare medici e infermieri a vaccinarsi. #Draghi: «Non va bene che operatori non vaccinati… - TgLa7 : #Covid: verso Consiglio ministri #mercoledi' su nuovo #decreto - borghi_claudio : Ecco i dati sui positivi covid. il picco si è avuto il 14 marzo, prima del decreto zone rosse che quindi non serviv… - anna30048679 : RT @anna30048679: ?Scudo penale alle aziende che producono i vaccini. ?Scudo penale per medici e infermieri che lo inoculano. ? Cittadini… - AngelicaLaterza : RT @byoblu: Draghi ha avanzato l'ipotesi di adottare la linea dura verso gli operatori sanitari che rifiutano la somministrazione del vacci… -