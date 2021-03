Decreto aprile | allentamento delle misure se pochi contagi

(Di martedì 30 marzo 2021), si valuta la possibilità di allentare lenelle zone concasi. ROMA – La partita sulè ancora aperta e si dovrebbe chiudere nelle prossime ore. Il premier Draghi, nonostante le posizioni diverse all’interno della maggioranza, sembra aver trovato il compromesso giusto per consentire al provvedimento di essere approvato in Consiglio dei ministri all’unanimità. L’ipotesi più probabile, secondo quanto riportato dall’Adnkronos, sembra essere quella di inserire un meccanismo automatico con meno restrizioni in presenza dicasi. Tra leipotizzate è quella dei ristoranti aperti a pranzo, ma si tratta solamente di indiscrezioni. La soglia e la data sarà decisa dopo un confronto con gli scienziati. La ...

... visto l'andamento dei contagi da Coronavirus, tra il 15 e il 20potrebbe aprirsi qualche ... Lo prevederebbe, a quanto si apprende, illegge contenente le restrizioni per il periodo dopo ...Ilcomunque confermerà più in generale l'impostazione che dispone soltanto zone arancioni e rosse per tutto il mese di. Sempre nelCovid all'esame del Consiglio dei ministri ...Scordatevi il vecchio detto: «Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi». Noi italiani lo sappiamo da settimane che trascorreremo Pasqua e Pasquetta in fascia rossa, tutti, da Bolzano ...Obbligo di vaccinarsi non solo per i medici a stretto contatto con i malati ma per tutto il personale che lavora in strutture sanitarie. E ancora: viaggi ...