Debora Serracchiani nominata capogruppo alla Camera Pd - ' Letta ha dato la scossa per una leadership femminile'

Advertising

Agenzia_Ansa : Debora Serracchiani è la nuova capogruppo del Pd alla Camera con 66 voti. Marianna Madia si ferma a 24 #ANSA - nieddupierpaolo : RT @riktroiani: Debora #Serracchiani è la nuova capogruppo del #Pd alla #Camera con 66 voti. Marianna Madia si ferma a 24. Hanno votato 93… - riktroiani : Debora #Serracchiani è la nuova capogruppo del #Pd alla #Camera con 66 voti. Marianna Madia si ferma a 24. Hanno vo… - UdineseTV : Debora Serracchiani capogruppo Pd alla Camera - - Augusto47412474 : RT @Deputatipd: Debora @serracchiani è stata eletta presidente delle Deputate e dei Deputati del @pdnetwork. Buon lavoro Debora! https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Debora Serracchiani

'Non c'è nessun putiferio trae Madia', persone libere, aveva detto Enrico ...è la nuova capogruppo del Pd alla Camera. L'ex presidente della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ha ottenuto 66 voti, contro i 24 di Marianna Madia. Una scheda bianca, una ...Roma, 30 mar. (Adnkronos) - "Che ci stata una competizione nel gruppo, è novità e un fatto positivo. Voglio ringraziare tutti i colleghi, chi ha votato me e chi ha votato Marianna, lo abbiamo fatto co ...L’ex presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani è stata eletta capogruppo del Partito Democratico alla Camera e prenderà il posto di ...