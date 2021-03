Ddl Zan, il centrodestra blocca la legge contro l’omotransfobia in Senato. Elodie: “Indegni, non dovrebbero essere in Parlamento” (Di martedì 30 marzo 2021) Il centrodestra compatto continua a bloccare il disegno di legge Zan sull’omofobia e la capigruppo della commissione Giustizia del Senato, che avrebbe dovuto deciderne la calendarizzazione, viene sconvocata a data da definire. Il motivo ufficiale? La commissione deve continuare l’esame del decreto per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, previsto in Aula per il 31 marzo. Non si può tuttavia negare che l’ostruzionismo messo in atto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia renda difficile l’avvio dell’iter parlamentare del provvedimento voluto da Pd e M5s, sostenuto da Italia Viva e Leu e già approvato dalla Camera quattro mesi fa. Un ostruzionismo che ha provocato dure reazioni anche fuori dal Parlamento. A prendere posizione oggi è stata la celebre cantante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Ilcompatto continua are il disegno diZan sull’omofobia e la capigruppo della commissione Giustizia del, che avrebbe dovuto deciderne la calendarizzazione, viene sconvocata a data da definire. Il motivo ufficiale? La commissione deve continuare l’esame del decreto per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, previsto in Aula per il 31 marzo. Non si può tuttavia negare che l’ostruzionismo messo in atto da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia renda difficile l’avvio dell’iter parlamentare del provvedimento voluto da Pd e M5s, sostenuto da Italia Viva e Leu e già approvato dalla Camera quattro mesi fa. Un ostruzionismo che ha provocato dure reazioni anche fuori dal. A prendere posizione oggi è stata la celebre cantante ...

SirDistruggere : La risposta a una popolare domanda che leggo spesso nei commenti agli articoli sul Ddl Zan. - SimoPillon : Solidarietà massima alla prof. Simonetta Matone, aggredita dai pasdaran dell'ideologia #LGBTQ per aver osato firmar… - PaolaTacconi : RT @fattoquotidiano: Ddl Zan, il centrodestra blocca la legge contro l’omotransfobia in Senato. Elodie: “Indegni, non dovrebbero essere in… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Ddl Zan, il centrodestra blocca la legge contro l’omotransfobia in Senato. Elodie: “Indegni, non dovrebbero essere in… - ironmanolan : Come previsto, Pillon rimanda la calendarizzazione del ddl Zan alla prossima settimana con scusati di vario genere.… -