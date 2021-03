Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 31 marzo 2021 | Deren diventa modella per amore di Sanem

(Di martedì 30 marzo 2021)- Le ali deltorna mercoledì 31con una nuova puntata su Canale 5 alle 16:40 e nelleè costretta dalle circostanze are protagonista di uno spot.- Le ali deltorna martedì 30su Canale 5 alle 16:40 nel suo slot pomeridiano e fin dallesappiamo chesi troverà costretta a prestare la propria immagine per le creme di. Trovato il logo per i nuovi prodotti, infatti, si procede a sceneggiare uno spot pubblicitario. Un "fangoso" incidente occorso a, e la solita idea balzana di Muzaffer, suggeriscono adi ...

Ledel Sogno, anticipazioni puntata oggi, 30 marzo Nella puntata di oggi, 30 marzo, diLedel sogno , l'indomani mattina dopo la festa, quando Sanem si sveglia e ..." Leyla, la sorella di Sanem, è tra i protagonisti di Daydreamer. Vediamo insieme l'evoluzione del suo personaggio da algida segretaria di Emre a talentuosa cantante.La giovane scrittrice propone alla signorina Deren di diventare la protagonista dello spot pubblicitario per la società di creme. Dopo qualche tentennamento, la donna accetta.