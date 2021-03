Daydreamer | anticipazioni 30 marzo 2021 | Sanem scopre la verità

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 30 marzo 2021)oggi 30tra riunioni strategiche e la ricerca della collana, sino a quando unanon emerge eattua la sua vendetta. Dove è finita la collana di? Nuova puntataoggi con spumeggianti colpi di scena che avvicinano sempre di più la coppia tanto amata dal pubblico. Siamo rimasti con lo scherzo di Can, che ha rubato la collana ache ha come ciondolo l'anello di fidanzamento consegnato un anno prima. Dopo la festa di inaugurazione per la società tra il fotografo e la scrittrice, i due hanno parlato intensamente in giardino sino a quando non si sono salutati per andare a dormire. Can però sentiva il bisogno di stare ancora cone dirle alcune cose: ...