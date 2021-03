Dayane Mello: a fine primavera un programma Mediaset con lei protagonista (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mediaset sembrerebbe aver arruolato vari ex protagonisti del Grande Fratello Vip per riempire i palinsesti (tv e web) dell’attuale stagione televisiva dato che – dopo Tommaso Zorzi e Giulia Salemi – anche Dayane Mello avrà uno spazio tutto suo. Se da una parte Tommaso Zorzi lo vedremo nel duplice ruolo di conduttore di un programma “sulle reti Mediaset al calar del sole” e di uno spin off de L’Isola dei Famosi sul sito di Mediaset. “Sono come il nero: non passo mai di moda. Ora mi tocca la gavetta e devo sporcarmi le mani, ma in futuro non penso che verrò etichettato per aver fatto il concorrente al GF o l’opinionista all’Isola. Condurre mi piace tantissimo e a breve realizzerò il mio sogno. Ti posso solo dire che sarà nella grande famiglia Mediaset. Diciamo dopo il ... Leggi su biccy (Di mercoledì 31 marzo 2021)sembrerebbe aver arruolato vari ex protagonisti del Grande Fratello Vip per riempire i palinsesti (tv e web) dell’attuale stagione televisiva dato che – dopo Tommaso Zorzi e Giulia Salemi – ancheavrà uno spazio tutto suo. Se da una parte Tommaso Zorzi lo vedremo nel duplice ruolo di conduttore di un“sulle retial calar del sole” e di uno spin off de L’Isola dei Famosi sul sito di. “Sono come il nero: non passo mai di moda. Ora mi tocca la gavetta e devo sporcarmi le mani, ma in futuro non penso che verrò etichettato per aver fatto il concorrente al GF o l’opinionista all’Isola. Condurre mi piace tantissimo e a breve realizzerò il mio sogno. Ti posso solo dire che sarà nella grande famiglia. Diciamo dopo il ...

Advertising

StraNotizie : Dayane Mello: a fine primavera un programma Mediaset con lei protagonista - DayaneStan : RT @AtlantisProm: La regina Dayane Cristina Mello a breve protagonista in un programma mediaset che dire sono super proud sono certo che sp… - 92DYLOU : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… - Cate__000 : RT @cumdivido: ??Dayane Mello sbarca in TV?? Reti Mediaset. Il programma è in fase di preparazione, periodo Maggio/Giugno. Sono diverse punta… - BITCHYFit : Dayane Mello: a fine primavera un programma Mediaset con lei protagonista -