"Dati falsificati per non fare scattare la zona rossa": in Sicilia 3 arresti, indagato assessore Razza

Sono accusati di aver inviato Dati falsi sui contagi di Covid-19 all'Istituto Superiore di Sanità (Iss), condizionando in questo modo le decisioni sulle restrizioni legate alla pandemia in Sicilia. Per questo alcuni appartenenti al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (Dasoe) dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal gip di Trapani su richiesta della procura al dirigente. Le accuse nei loro confronti sono di falso materiale ed ideologico. L'ordinanza è stata eseguita dei carabinieri del Nas di Palermo insieme al Comando provinciale di Trapani. A finire ai domiciliari sono stati la dirigente generale del Dasoe Maria Letizia Di Liberti, il funzionario della Regione Salvatore Cusimano e

