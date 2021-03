Dati falsificati per non far scattare la zona rossa in Sicilia: tre arresti, l'assessore indagato si dimette (Di martedì 30 marzo 2021) Tre gli arrestati e altri tre indagati tra cui l'assessore alla Salute, Ruggero Razza che si è dimesso pur respingendo le accuse. I carabinieri di Palermo e di Trapani hanno disposto agli arresti ... Leggi su globalist (Di martedì 30 marzo 2021) Tre gli arrestati e altri tre indagati tra cui l'alla Salute, Ruggero Razza che si è dimesso pur respingendo le accuse. I carabinieri di Palermo e di Trapani hanno disposto agli...

