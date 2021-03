Dati falsi sul Covid in Sicilia, tre arresti alla Regione (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Tre gli arresti nell'operazione dei carabinieri del Nas di Palermo che, insieme al Comando provinciale di Trapani, ha scoperto un sistema di illeciti connessi nell'erogazione di servizi sanitari svolti durante l'attuale emergenza Covid in Sicilia. I reati contestati nell'ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Trapani, su richiesta della procura al dirigente e ai due stretti collaboratori del Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato della Salute della Regione, sono falso materiale e ideologico in concorso. Notificato anche un invito a comparire e contestuale avviso di garanzia, nonché sequestro dei telefoni cellulari per falsità materiale ed ideologica nei confronti dell'assessore regionale per la Salute, ... Leggi su agi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Tre glinell'operazione dei carabinieri del Nas di Palermo che, insieme al Comando provinciale di Trapani, ha scoperto un sistema di illeciti connessi nell'erogazione di servizi sanitari svolti durante l'attuale emergenza Covid in. I reati contestati nell'ordinanza di misura cautelare aglidomiciliari, emessa dal gip di Trapani, su richiesta della procura al dirigente e ai due stretti collaboratori del Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell'assessorato della Salute della, sono falso materiale e ideologico in concorso. Notificato anche un invito a comparire e contestuale avviso di garanzia, nonché sequestro dei telefoni cellulari pertà materiale ed ideologica nei confronti dell'assessore regionale per la Salute, ...

