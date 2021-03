Dati falsi per evitare la zona Rossa, arresti in Sicilia. Il Gip: Disegno politico scellerato (Di martedì 30 marzo 2021) Dati falsi per evitare la zona Rossa: arresti in Sicilia. Le indagini degli inquirenti. Sicilia: con un blitz scattato il 30 marzo, il carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di alcuni esponenti del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana che, secondo le accuse, falsificavano i Dati del monitoraggio per evitare la zona Rossa. CoronavirusSicilia, falsificavano i Dati per evitare la zona Rossa: sono accusati di falso ... Leggi su newsmondo (Di martedì 30 marzo 2021)perlain. Le indagini degli inquirenti.: con un blitz scattato il 30 marzo, il carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di alcuni esponenti del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regionena che, secondo le accuse,ficavano idel monitoraggio perla. Coronavirusficavano iperla: sono accusati di falso ...

NicolaMorra63 : Fornire dati falsi sulla pandemia per alterare i provvedimenti conseguenti: oggi sono stati arrestati tecnici, ma… - fanpage : Dati falsi sulla pandemia: un vero e proprio terremoto in Sicilia - Agenzia_Ansa : Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati s… - soniacarboni_ : RT @Agenzia_Ansa: Ai domiciliari alcuni appartenenti dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana per aver alterato i dati sulla p… - TV7Benevento : Covid: inchiesta su falsi dati, gip 'anomalie nella raccolta dei dati regionali sulla pandemia'... -