Dati covid Sicilia | gip | “Musumeci ingannato”

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci era "estraneo allo scellerato disegno politico" che sarebbe stato realizzato da alcuni dirigenti regionali per alterare i numeri dei morti e dei positivi al covid. Lo scrive il gip nell'ordinanza. Musumeci "anzi pare tratto in inganno dalle false informazioni che gli vengono riferite", dice il gip. "Ho letto anche io l'agenzia pochi minuti fa e in questi casi si resta sorpresi. Noi le zone rosse le abbiamo anticipate non nascoste, e questa è storia. Ma bisogna avere rispetto nella magistratura e nel suo operato così come ho fiducia nell'assessore Razza – commenta il presidente della Regione Siciliana – In questo momento bisogna solo essere sereni, avere fiducia e sono sicuro che la verità emergerà".

