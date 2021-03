Dati Covid, Orlando all’attacco: “Vogliamo chiarezza” (Di martedì 30 marzo 2021) “Se è confermato, è inaccettabile pensare di scherzare con la vita delle persone, con la vita delle città, fornendo Dati Covid manipolati per chissà quali interessi. Noi chiediamo chiarezza e io, come sindaco di Palermo e come presidente Anci Sicilia, a nome di tutti i sindaci chiedo chiarezza. Noi sindaci ci siamo attenuti alle indicazioni Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 30 marzo 2021) “Se è confermato, è inaccettabile pensare di scherzare con la vita delle persone, con la vita delle città, fornendomanipolati per chissà quali interessi. Noi chiediamoe io, come sindaco di Palermo e come presidente Anci Sicilia, a nome di tutti i sindaci chiedo. Noi sindaci ci siamo attenuti alle indicazioni

