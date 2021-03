Damiano Carrara, fiori d’arancio per il sexy pasticcere: Fan deluse (Di martedì 30 marzo 2021) Le sue torte sono la fine del mondo ma Damiano Carrara, uno degli chef più noti in tv, ha dalla sua ha un notevole sex appeal. Talentuoso pasticcere è amato dal pubblico soprattutto femminile Damiano Carrara e Katia FolloneClasse 1985, Damiano Carrara nasce a Lucca il 22 settembre. Si trasferisce in Irlanda e diventa bartender, ma il richiamo della pasticceria, mondo a cui si era avvicinato grazie al fratello Massimiliano, si fa sentire poco dopo: nel 2008, infatti, i due si trasferiscono in California a Moorpark, dove nel giro di pochi anni verranno aperte un paio di pasticcerie, le Carrara Pastries. Prima di approdare nella tv nostrana, Damiano è diventato una vera star anche negli Stati Uniti, dove partecipa a dei ... Leggi su kronic (Di martedì 30 marzo 2021) Le sue torte sono la fine del mondo ma, uno degli chef più noti in tv, ha dalla sua ha un notevole sex appeal. Talentuosoè amato dal pubblico soprattutto femminilee Katia FolloneClasse 1985,nasce a Lucca il 22 settembre. Si trasferisce in Irlanda e diventa bartender, ma il richiamo della pasticceria, mondo a cui si era avvicinato grazie al fratello Massimiliano, si fa sentire poco dopo: nel 2008, infatti, i due si trasferiscono in California a Moorpark, dove nel giro di pochi anni verranno aperte un paio di pasticcerie, lePastries. Prima di approdare nella tv nostrana,è diventato una vera star anche negli Stati Uniti, dove partecipa a dei ...

cri_zena : RT @attacchidipane: Che credibilità può avere Damiano Carrara che critica dolci strepitosi nelle pasticcerie di tutta Italia TROPPO DOLSCE… - _insvmnia : ma raga il tipo dietro jade è IDENTICO a damiano carrara VOLO - H4BITTT : damiano carrara smettila di testare la mia pazienza perché hai messo golden in sottofondo al video in cui apri l'uo… - TassaraCata : C’è una pubblicità in cui non ci sia Damiano Carrara? #notcomplaining - softglxm : E anche oggi non mi sono svegliata con Damiano Carrara in cucina che mi prepara i pancakes -