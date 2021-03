Da Roma ecco tutte le sorprese di Pasqua per il centrodestra napoletano (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Gigi Casciello: giornalista, deputato di Forza Italia molto vicino a Mara Carfagna. E’ appena arrivato alla stazione Termini di Roma per recarsi a Montecitorio. Ma è martedì santo anche per lui. Cosa mette nell’uovo di Pasqua da scartare a Napoli? “Il fatto che questa Pasqua sia l’ultima dell’era Covid”. Nell’uovo da regalare ai colleghi di Forza Italia di piazza Bovio? “L’invito ad avere un orizzonte più largo. E di andare uniti con il miglior candidato sindaco possibile: Catello Maresca”. Finora, Maresca ha dimostrato di non avere alcuna voglia di scartare uova di Pasqua provenienti dai partiti. “E’ una posizione responsabile”. Di mattina fa il magistrato, di pomeriggio la campagna elettorale. “Non vedo alcuna ambiguità. Maresca vuole capire con chi ha a che fare. Nel suo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Gigi Casciello: giornalista, deputato di Forza Italia molto vicino a Mara Carfagna. E’ appena arrivato alla stazione Termini diper recarsi a Montecitorio. Ma è martedì santo anche per lui. Cosa mette nell’uovo dida scartare a Napoli? “Il fatto che questasia l’ultima dell’era Covid”. Nell’uovo da regalare ai colleghi di Forza Italia di piazza Bovio? “L’invito ad avere un orizzonte più largo. E di andare uniti con il miglior candidato sindaco possibile: Catello Maresca”. Finora, Maresca ha dimostrato di non avere alcuna voglia di scartare uova diprovenienti dai partiti. “E’ una posizione responsabile”. Di mattina fa il magistrato, di pomeriggio la campagna elettorale. “Non vedo alcuna ambiguità. Maresca vuole capire con chi ha a che fare. Nel suo ...

Advertising

repubblica : Vaccini in farmacia, ecco dove e come farli. Zingaretti: 'Ci sarà un portale per poter scegliere. Avremo un'estate… - fattoquotidiano : MARIO DRAGHI E MOGLIE VACCINATI Ecco le immagini [VIDEO] - Gazzetta_it : VIDEO Ecco perché #Sarri apprezza la #Roma. Il punto di @AlfredoPedulla - anteprima24 : ** Da Roma ecco tutte le sorpresa di Pasqua per il Centrodestro napoletano ** - Paroladeltifoso : Roma – Ecco quando rientrerà Zaniolo -