Da Malpensa alle Canarie: 2.500 passeggeri in partenza verso la Spagna per Pasqua (Di martedì 30 marzo 2021) Una fuga rigorosamente “Covid-tested” verso le isole spagnole: è quella che almeno 2.500 lombardi si apprestano a compiere in questi giorni. Come racconta il Corriere della Sera, soltanto all’aeroporto di Milano Malpensa dal 3 al 7 aprile si prevedono 19 voli con destinazione Baleari, Canarie e penisola iberica con una media di 129 persone a bordo. In vista delle vacanze Pasquali con una nota il ministero dell’Interno ha infatti confermato che è possibile andare all’estero per turismo e si può quindi raggiungere l’aeroporto anche se si trova in una regione arancione o rossa. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha però chiarito che durante il periodo di Pasqua “abbiamo chiesto di restare a casa e di non spostarsi”, non solo tra Regioni, e quindi “sconsigliamo ai cittadini di andare all’estero” ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 30 marzo 2021) Una fuga rigorosamente “Covid-tested”le isole spagnole: è quella che almeno 2.500 lombardi si apprestano a compiere in questi giorni. Come racconta il Corriere della Sera, soltanto all’aeroporto di Milanodal 3 al 7 aprile si prevedono 19 voli con destinazione Baleari,e penisola iberica con una media di 129 persone a bordo. In vista delle vacanzeli con una nota il ministero dell’Interno ha infatti confermato che è possibile andare all’estero per turismo e si può quindi raggiungere l’aeroporto anche se si trova in una regione arancione o rossa. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha però chiarito che durante il periodo di“abbiamo chiesto di restare a casa e di non spostarsi”, non solo tra Regioni, e quindi “sconsigliamo ai cittadini di andare all’estero” ...

