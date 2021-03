Da Lukaku ad Hakimi: i campioni dell'Inter presentano il nuovo logo (Di martedì 30 marzo 2021) stato ufficializzato stamani il nuovo logo dell'Inter. Voluto dal presidente Steven Zhang, 'IM' richiama l'inglese 'Io sono' e sarà visibile per la prima volta contro il Cagliari sulle divise da ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 30 marzo 2021) stato ufficializzato stamani il. Voluto dal presidente Steven Zhang, 'IM' richiama l'inglese 'Io sono' e sarà visibile per la prima volta contro il Cagliari sulle divise da ...

Advertising

FBiasin : Dalla rata per #Hakimi, a quella per #Lukaku, fino agli stipendi: l'#Inter fa sapere che tutti gli impegni saranno… - Ricky_Inter1908 : RT @90ordnasselA: “.. ad alcuni soldati di Conte, come Lukaku, Hakimi, Barella, Lautaro e Young. Tra le foto, compare pure quella più attes… - criadp : @GianniIglesias Adesso capisco perché hanno tutti sti debiti, è la quarta volta che pagano le rate di Hakimi e Luka… - giomo2 : RT @Gazzetta_it: VIDEO Da #Lukaku ad #Hakimi: i campioni dell'#Inter presentano il nuovo #logo - Gazzetta_it : VIDEO Da #Lukaku ad #Hakimi: i campioni dell'#Inter presentano il nuovo #logo -