Cyberpunk 2077 in nuovi leak che rivelano i nomi dei DLC e altri dettagli sul futuro del gioco

(Di martedì 30 marzo 2021)è stato uno dei giochi più attesi del 2020 con molte aspettative. Tuttavia, ha ricevuto un'accoglienza non proprio positiva al lancio, a causa anche degli innumerevoli problemi grafici e non solo. Ilè stato in seguito rimosso dal PlayStation Store e deve ancora essere ripristinato, mentre tutte le altre piattaforme hanno deciso di offrire rimborsi ai giocatori. Recentemente, CD Projekt Red ha pubblicato l'aggiornamento della patch 1.2 per ilche porta una serie di miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug. CD Projekt Red aveva rivelato che ilriceverà alcuni DLC, che si espanderanno in modo significativo nell'esperienza di Night City. Tuttavia, dopo i problemi riscontrati dalal momento del lancio, ha annunciato che i DLC verranno ...

Nonostante il lancio tormentato di Cyberpunk 2077, CD Projekt Red rilancia le sue ambizioni in ambito videoludico. La società polacca ha appena annunciato l'acquisizione dello studio di sviluppo canadese Digital Scapes. Il team, con ...è stato uno dei giochi più attesi del 2020 con molte aspettative. Tuttavia, ha ricevuto un'accoglienza non proprio positiva al lancio, a causa anche degli innumerevoli problemi grafici ...Giornate di grandi novità in casa CD Projekt RED: solo poche ore fa la compagnia con sede in Polonia a confermato l'apertura di uno studio a Vancouver nato dall'acquisizione di Digital Scapes, in modo ...