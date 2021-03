Cutrone | «Onorato di essere capitano dell’Italia Valencia? Dimostrerò chi sono»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 30 marzo 2021) Patrick, attaccanteUnder 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Slovenia Patrick, attaccanteUnder 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Slovenia. Le sue dichiarazioni. SLOVENIA – «Non abbiamo sottovalutato la Slovenia, altrimenti avremmo perso. Abbiamo reagito bene alle pressione dando tutti il massimo.didi questa squadra. Siamo una bella squadra, possiamo arrivare molto lontano». ATTEGGIAMENTO – «Non giocavo titolare da tanto tempo, non è stato facile ma misempre allenato al massimo. L’occasione arriva sempre e mi faccio trovare pronto. Ringrazio il mister, crede in me e mi dà ...