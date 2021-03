Cuba | Marco Rizzo | “Su voto all’Onu governo italiano ingrato e succube degli Usa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 30 marzo 2021) Ilcontrario dell’Italia al Palazzo di Vetro sulla risoluzione di condanna delle sanzioni economiche contro alcune nazioni, tra cuidimostra “l’ingratitudine e anche l’incoerenza del, che cancella completamente tutto quello che è successo, anche nel nostro paese”. Commenta così il segretario del Partito Comunista,, ilin sede di Consiglio per i diritti umani, ricordando l’aiuto portato dai medicini in Italia nella lotta contro la pandemia. “Sono venuti, hanno curato gli italiani in un momento di difficoltà, non hanno chiesto nulla, e noi, per riconoscenza, un anno dopo, peraltro con un pugno di nazioni, perché tante si sono espresse per la revoca dell’embargo….”, osserva parlando con l’Adnkronos. “Non ...