CT Portogallo | “CR7? Sicuro che oggi avrebbe segnato Ora si riposerà e sarà al top per l’Europeo”

(Di martedì 30 marzo 2021) Il CT del, Fernando Santos, ha parlato dopo la vittoria delper 3-1 sul Lussemburgo. In particolare parole su, autore del gol del 2-1 e che ha risposto alle critiche dopo le polemiche della scorsa partita. Queste le parole del CT: “ErocheCristiano. Adesso si sistemerà, sie poi penseremo insieme al, perchè vogliamo andare avanti fino alla fine e difendere il titolo vinto in Francia nel 2016. Sappiamo che ci sono tante avversarie forti ma noi dobbiamo giocare come sappiamo e abbiamo il migliore in rosa, quindi non temiamo nessuno”. Foto-slatecom. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

pisto_gol : Era sicuramente gol sul tiro di CR7 che avrebbe dato al Portogallo la vittoria sulla Serbia per 3:2. Era sicurament… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it : CR7 trascina il Portogallo. Calha-Show, ma la Turchia frena. Belgio e Olanda a valanga. Ecco tutti i risultati https://t.c… - RealMadridHoy : La Gazzetta dello Sport. CR7 trascina il Portogallo. Calha-Show, ma la Turchia frena. Belgio e Olanda a valanga - pinadero50 : ???CR7-gol, Portogallo ok. Belgio e Olanda a valanga - Gazzetta_it : CR7 trascina il Portogallo. Calha-Show, ma la Turchia frena. Belgio e Olanda a valanga. Ecco tutti i risultati -

...per la rete non assegnata in Serbia e regala alil successo sul campo del Lussemburgo. I lusitani prima soffrono, vanno sotto e poi ribaltano il risultato (decisive le reti di Jota,e ...(4 - 3 - 3) : Lopes; Cancelo, Fonte, Dias, Nuno Mendes; Ruben Neves, Renato Sanches, Bernardo Silva; Ronaldo, Jota, Joao Felix. (agg. di Claudio Franceschini) DIRETTA LUSSEMBURGO ...Cristiano Ronaldo segna ancora con il Portogallo. L’attaccante della Juventus è stato decisivo nel successo in casa del Lussemburgo ...Reduce da un pareggio in Serbia ricco di polemiche per un gol non assegnato a Cristiano Ronaldo, il Portogallo ha evitato per poco di farsi bloccare anche dal Lussemburgo nella terza giornata valida p ...