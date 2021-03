Croce Rossa FVG, donati alla Regione dieci ventilatori polmonari (Di martedì 30 marzo 2021) Il Comitato Regionale della Croce Rossa del Friuli Venezia Giulia ha ufficializzato questo pomeriggio la donazione di dieci ventilatori polmonari, destinati all’impiego emergenziale in ambito sia ospedaliero sia domiciliare del territorio regionale. L’incontro istituzionale è avvenuto nel Salone di rappresentanza del Palazzo della Regione, presenti i vertici della Regione Friuli Venezia Giulia con il presidente Massimiliano Fedriga e il vice presidente Riccardo Riccardi, e quelli della Croce Rossa FVG con la presidente Milena Maria Cisilino. I ventilatori consegnati quest’oggi sono sofisticati macchinari indispensabili per il supporto respiratorio dei pazienti affetti da gravi patologie, Covid in primis, con il ... Leggi su udine20 (Di martedì 30 marzo 2021) Il Comitato Regionale delladel Friuli Venezia Giulia ha ufficializzato questo pomeriggio la donazione di, destinati all’impiego emergenziale in ambito sia ospedaliero sia domiciliare del territorio regionale. L’incontro istituzionale è avvenuto nel Salone di rappresentanza del Palazzo della, presenti i vertici dellaFriuli Venezia Giulia con il presidente Massimiliano Fedriga e il vice presidente Riccardo Riccardi, e quelli dellaFVG con la presidente Milena Maria Cisilino. Iconsegnati quest’oggi sono sofisticati macchinari indispensabili per il supporto respiratorio dei pazienti affetti da gravi patologie, Covid in primis, con il ...

