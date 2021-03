Croazia-Malta | il gol di Perisic apre le danze | padroni di casa in vantaggio VIDEO

(Di martedì 30 marzo 2021) Il gol di Ivansblocca la gara, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Azione prolungata della, che va al cross con Barisic. Il più lesto a inserirsi in area di rigore è, bravo ad anticipare il difensore e battere il portiere con un tocco vincente.diinal 62?. In alto e di seguito ildel gol. SportFace.

Nel turno precedente la Slovacchia ha pareggiato in casa con Malta per 2 - 2, mentre la Russia è ... in seconda posizione seguono Slovenia e Croazia a quota 3. Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Melnjak; Kovacic, Badelj; Vlasic, Pasalic, Orsic, Budimir. Malta (3-4-2-1): Bonello; Shaw, Pepe, Borg ...