Cristiano Ronaldo si riscatta | gol con il Portogallo – VIDEO

GOOAL! João Cancelo with a great assist for Cristianl Ronaldo's goal against Luxembourg! pic.twitter.com/bUA6gnQTa5— Benfica Youth 2 (@SLBenficaYouth) March 30, 2021 Cristiano Ronaldo si è sbloccato in Nazionale contro il Lussemburgo: il fuoriclasse della Juventus ha ritrovato il gol con la maglia del Portogallo – VIDEO Cristiano Ronaldo ritrova il gol con la maglia del Portogallo, dopo l'insolito periodo di magra delle ultime partite. Il gol del fuoriclasse della Juventus arriva contro il Lussemburgo. Il VIDEO della prodezza del portoghese: l'assist arriva dai piedi di Joao Cancelo. L'ex terzino della Juve, ora al City, ha favorito la marcatura di Ronaldo con un assist al bacio.

