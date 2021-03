Cristiano Ronaldo, la fascia gettata a terra in beneficenza per aiutare bambino serbo (Di martedì 30 marzo 2021) Un gesto che ha generato tantissime polemiche: la fascia da capitano buttata a terra da Cristiano Ronaldo dopo il gol fantasma in Serbia-Portogallo si trasformerà in qualcosa di positivo. Ebbene sì, perché stando a diversi media, nello specifico a Telegraf.rs e Sta.si, la fascia è stata messa all'asta sul sito Limundo e il ricavato andrà in beneficenza allo scopo di aiutare un bambino serbo.Da quanto si apprende, la fascia gettata a terra da Cristiano Ronaldo dopo il gol non assegnato nel recente match del Portogallo contro la Serbia sarebbe stata raccolta da un lavoratore dello stadio che ha deciso di metterla all'asta allo scopo di raccogliere fondi ... Leggi su itasportpress (Di martedì 30 marzo 2021) Un gesto che ha generato tantissime polemiche: lada capitano buttata adadopo il gol fantasma in Serbia-Portogallo si trasformerà in qualcosa di positivo. Ebbene sì, perché stando a diversi media, nello specifico a Telegraf.rs e Sta.si, laè stata messa all'asta sul sito Limundo e il ricavato andrà inallo scopo diun.Da quanto si apprende, ladadopo il gol non assegnato nel recente match del Portogallo contro la Serbia sarebbe stata raccolta da un lavoratore dello stadio che ha deciso di metterla all'asta allo scopo di raccogliere fondi ...

