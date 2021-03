Crisi, Bankitalia: “Famiglie senza entrate vanno avanti solo per 3 mesi” (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Oltre la metà della popolazione vive in famiglie che dichiarano di non disporre di risorse finanziarie sufficienti a mantenere uno standard minimo di vita per almeno tre mesi in assenza di entrate, in linea con quanto rilevato in primavera; più di un quinto degli individui si trova in questa condizione e ha contemporaneamente subito un calo del reddito familiare nel 2020?. E’ quanto si legge in una Nota Covid sulla situazione delle famiglie italiane realizzata dallaBanca d’Italia. IL CALO DEL REDDITO COLPISCE UN TERZO DELLE FAMIGLIE Leggi su dire (Di martedì 30 marzo 2021) ROMA – Oltre la metà della popolazione vive in famiglie che dichiarano di non disporre di risorse finanziarie sufficienti a mantenere uno standard minimo di vita per almeno tre mesi in assenza di entrate, in linea con quanto rilevato in primavera; più di un quinto degli individui si trova in questa condizione e ha contemporaneamente subito un calo del reddito familiare nel 2020?. E’ quanto si legge in una Nota Covid sulla situazione delle famiglie italiane realizzata dallaBanca d’Italia. IL CALO DEL REDDITO COLPISCE UN TERZO DELLE FAMIGLIE

