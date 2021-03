Cremonese Empoli (probabili formazioni e Tv)

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 30 marzo 2021) Gara valida per le trentunesima giornata di Serie B 2020/2021. Ma al momento non si sa ancora se questa partita si svolgerà regolarmente . Infatti in casa azzurra è in corso un focolaio di Covid e le speranze di giocare sono ridotte al minimo. Si saprà il tutto comunque mercoledì alle ore 18,00.al momento si giocherà venerdì 2 aprile alle ore 18,00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona. Come arrivano le squadre? I padroni di casa possono finalmente sperare nella salvezza. Da quando Pecchia si è seduto sulla panchina dei lombardi la squadra ha cambiato completamente marcia. Sono venti infatti i punti conquistati dalla, che si è staccata in maniera netta dalla zona rossa. Ora la quota 40 punti è distante appena tre punti, Nell’ultimo incontro con l’Ascoli i lombardi hanno pareggiato per 0-0. ...