Covid: ’Volare in Russia non solo per turismo, ma anche per vaccinarsi’, la ‘creativa’ offerta di viaggio (Di martedì 30 marzo 2021) Come risaputo, da oltre anno non c’è categoria commerciale in Italia, che non abbia dovuto fare i conti con la terribile crisi economica seguita all’emergenza sanitaria. Alcune attività anzi, moltissime, si sono addirittura dovute arrendere, chiudendo i battenti per sempre. Fortunatamente, come la storia insegna, il nostro è un popolo di poeti, santi, navigatori ed inventori e, quando se ne prospetta il bisogno, ‘necessità fa virtù’. Così, un’agenzia di viaggio da mesi costretta ‘al nulla’ ha pensato bene di unire l’utile al dilettevole, inventandosi un’offerta unica: viaggio con vaccinazione compresa. viaggio e vaccino, il manager dell’agenzia: “il turismo medicale va molto forte” L’innovativa idea, è frutto della mente creativa dell’Eurasian Travel di Bologna, che offre a tutti l’opportunità di ... Leggi su italiasera (Di martedì 30 marzo 2021) Come risaputo, da oltre anno non c’è categoria commerciale in Italia, che non abbia dovuto fare i conti con la terribile crisi economica seguita all’emergenza sanitaria. Alcune attività anzi, moltissime, si sono addirittura dovute arrendere, chiudendo i battenti per sempre. Fortunatamente, come la storia insegna, il nostro è un popolo di poeti, santi, navigatori ed inventori e, quando se ne prospetta il bisogno, ‘necessità fa virtù’. Così, un’agenzia dida mesi costretta ‘al nulla’ ha pensato bene di unire l’utile al dilettevole, inventandosi un’unica:con vaccinazione compresa.e vaccino, il manager dell’agenzia: “ilmedicale va molto forte” L’innovativa idea, è frutto della mente creativa dell’Eurasian Travel di Bologna, che offre a tutti l’opportunità di ...

Advertising

CanonicoPenale : RT @CanonicoPenale: #COVID19 #COVID #COVID19Vaccine #coronavirus #CoronaVirusUpdates è permesso volare all’estero in vacanza e non ci si pu… - italiaserait : Covid: ’Volare in Russia non solo per turismo, ma anche per vaccinarsi’, la ‘creativa’ offerta di viaggio - Qoeletfactor : RT @CanonicoPenale: #COVID19 #COVID #COVID19Vaccine #coronavirus #CoronaVirusUpdates è permesso volare all’estero in vacanza e non ci si pu… - LeneLepre : RT @CanonicoPenale: #COVID19 #COVID #COVID19Vaccine #coronavirus #CoronaVirusUpdates è permesso volare all’estero in vacanza e non ci si pu… - laura_lallyachi : RT @CanonicoPenale: #COVID19 #COVID #COVID19Vaccine #coronavirus #CoronaVirusUpdates è permesso volare all’estero in vacanza e non ci si pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ’Volare SNAI – Serie A: Juve-Roma, “spareggio” da «1» Genoa blindato, ma la tradizione dice Napoli Fortune Italia