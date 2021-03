Covid, Vienna minaccia di bloccare 100 milioni di dosi Pfizer per l'Ue (Di martedì 30 marzo 2021) L'Austria minaccia di bloccare 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer per i Paesi Ue nel quarto trimestre. Lo stop avverrà se Vienna non otterrà una consegna più massiccia delle dosi che in parte ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 marzo 2021) L'Austriadi100didel vaccinoper i Paesi Ue nel quarto trimestre. Lo stop avverrà senon otterrà una consegna più massiccia delleche in parte ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Vienna Covid, Vienna minaccia di bloccare 100 milioni di dosi Pfizer per l'Ue L'Austria minaccia di bloccare 100 milioni di dosi del vaccino Pfizer per i Paesi Ue nel quarto trimestre. Lo stop avverrà se Vienna non otterrà una consegna più massiccia delle dosi che in parte dovranno andare ai Paesi più bisognosi. Lo si apprende da fonti diplomatiche europee a Bruxelles.

Vaccini, Austria: colloqui con Mosca per un milione di dosi Sputnik Kurz è stato attaccato dai partiti d'opposizione per non aver acquistato tutti i vaccini anti - Covid che Vienna avrebbe potuto ottenere con il programma di acquisti Ue.

Austria in trattative per acquistare un milione dosi vaccino russo Sputnik V L'Austria è in trattative con la Russia per l'acquisto di un milione di dosi del vaccino contro il Covid-19 Sputnik V, ancora non approvato dall'Agenzia europea del farmaco (Ema). Lo ha reso noto l' ...

