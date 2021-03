Covid Veneto | Zaia | “Stiamo finendo i vaccini”

(Di martedì 30 marzo 2021) Ilstacontro il Coronavirus. “”. A Padova, stanno per andare solo verso i richiami” è l’allarme lanciato dal presidente della Regione Lucanel corso del punto stampa sull’emergenza sanitaria, in cui ha spiegato che “ieri sono arrivate 83mila dosi di Pfizer e per giovedì è previsto l’arrivo di 100mila dosi di AstraZeneca. Solo ieri sono state somministrati 31.277. E abbiamo di fronte da vaccinare subito 130mila over 80, 200mila super fragili e 130mila disabili”.ha poi spiegato che “le prenotazioni sul portale della Regione sono aperte solo per queste categorie”. Il presidente delha annunciato che “ho chiesto che ogni Ulss abbia dalla ...

Agenzia ANSA

...si attrezzano per tutelare i propri dipendenti accogliendo la campagna vaccinale anti- 19 ...medico e l'ambulatorio aziendale presso la sede di Mestre per la vaccinazione dei dipendenti in... Menghini ha detto che è difficile una valutazione sul postin termini di presenze, perché i ... perlopiù detenuti stranieri, dale non solo. I numeri non entusiasmanti delle adesioni al ...Il presidente della Regione Veneto ha chiesto un grande sforzo a tutti i direttori delle Ulss per poter iniziare ad inoculare dosi di vaccino anti-Covid anche nelle ore serali ...Sono 240.200, corrispondenti al 4,9% della popolazione, le persone che hanno completato finora il ciclo della vaccinazione anti-Covid in Veneto. Lo rende noto la Regione. Quelle che hanno invece ricev ...