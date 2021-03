Covid Veneto, oggi 1.130 contagi e 52 morti: bollettino 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 1.130 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto, secondo il bollettino di oggi 30 marzo. Registrati inoltre 52 morti per Covid nelle ultime 24 ore, portando così ad un totale di 10.590 le vittime dall’inizio della pandemia dal 21 febbraio 2020. I nuovi positivi sono 1.130 su un totale di 43.284 tamponi, pari al 2,61%. Secondo il bollettino della Regione, negli ospedali sono ricoverati ad oggi 2.199 malati di Covid (+23): 1.897 in area non critica (+16) e 302 in terapia intensiva (+7), mentre sono 17.913 i dimessi nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 1.130 i nuovida coronavirus in, secondo ildi30. Registrati inoltre 52pernelle ultime 24 ore, portando così ad un totale di 10.590 le vittime dall’inizio della pandemia dal 21 febbraio 2020. I nuovi positivi sono 1.130 su un totale di 43.284 tamponi, pari al 2,61%. Secondo ildella Regione, negli ospedali sono ricoverati ad2.199 malati di(+23): 1.897 in area non critica (+16) e 302 in terapia intensiva (+7), mentre sono 17.913 i dimessi nelle ultime 24 ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

