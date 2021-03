Covid, variante inglese dominante in Italia: è presente in 9 casi su 10. Il 4 per cento dalla brasiliana (Di martedì 30 marzo 2021) Ha ormai soppiantato per la quasi totalità il virus SarsCov2 'tradizionale'. La cosiddetta variante inglese del virus è infatti ad oggi responsabile dell'86,7% dei casi di Covid - 19 in Italia , quasi ... Leggi su leggo (Di martedì 30 marzo 2021) Ha ormai soppiantato per la quasi totalità il virus SarsCov2 'tradizionale'. La cosiddettadel virus è infatti ad oggi responsabile dell'86,7% deidi- 19 in, quasi ...

Advertising

Corriere : La variante inglese di Covid quasi al 90% in Italia. La brasiliana si mantiene al 4% - Corriere : La variante inglese di Covid quasi al 90% in Italia. La brasiliana si mantiene al 4% - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: in Italia variante Gb all'86,7%, 4% casi da quella brasiliana #covid - agenzia_nova : Varianti #Covid in #Italia Ecco i dati raccolti dall'indagine condotta dall’Iss e dal ministero della Salute insie… - PomponiGiovanna : RT @bravimabasta: Devo dire che 'sti fascio/bandierini/mattonisti sono tipo una variante del Covid: abbinano malafede e ignoranza come quel… -