Covid Valle d’Aosta, oggi 76 contagi e 3 morti: bollettino 30 marzo (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 76 i nuovi contagi da Coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi. Nella tabella si fa riferimento ad altri tre morti. Il totale dei tamponi fatti a oggi è di 94.244. Sono 45 i ricoverati nel reparto Covid dell’ospedale, 8 in terapia intensiva e 849 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7910, 16 in più rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Sono 76 i nuovida Coronavirus insecondo ildi. Nella tabella si fa riferimento ad altri tre. Il totale dei tamponi fatti aè di 94.244. Sono 45 i ricoverati nel repartodell’ospedale, 8 in terapia intensiva e 849 in isolamento domiciliare. I guariti sono 7910, 16 in più rispetto a ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Aostaoggi : Vaccinazione anti Covid, riorganizzato il piano regionale della Valle d'Aosta - LyonKatia : Sarebbe una bella notizia in questa valle di lacrime del #Covid_19 #DenisePipitone - fisco24_info : Covid Valle d'Aosta, oggi 76 contagi e 3 morti: bollettino 30 marzo: I dati delle Regioni - bobinetv : #vaccinazioni: in atto la riorganizzazione del piano attuativo @auslvda: ok alla vaccinazione dei caregiver… - lifestyleblogit : Covid Valle d'Aosta, oggi 76 contagi e 3 morti: bollettino 30 marzo - -