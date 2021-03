Covid, Vaia (Spallanzani): “Premiamo i cittadini, dopo Pasqua si riaprano almeno cinema e teatri” (Di martedì 30 marzo 2021) Riaperture aprile, “dobbiamo evitare che”, dopo Pasqua, sul fronte riaperture “ci sia un liberi tutti che ci faccia tornare indietro. Dobbiamo fare un’estate serena”. Ciò premesso Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, ritiene utile anche “premiare i cittadini per i loro sacrifici”. Per questo “penso che dovremmo ritornare a respirare la cultura, il cinema, il teatro – ha sottolineato questa mattina a “Non Stop News” su Rtl 102.5. (prosegue dopo la foto) Vaia (Spallanzani): “I cinema io li riaprirei nelle condizioni nelle quali si sono tenute aperte le chiese” “I cinema io li riaprirei nelle condizioni nelle quali si sono tenute aperte le chiese, per esempio, con sicurezza, ... Leggi su urbanpost (Di martedì 30 marzo 2021) Riaperture aprile, “dobbiamo evitare che”,, sul fronte riaperture “ci sia un liberi tutti che ci faccia tornare indietro. Dobbiamo fare un’estate serena”. Ciò premesso Francesco, direttore sanitario dell’Inmidi Roma, ritiene utile anche “premiare iper i loro sacrifici”. Per questo “penso che dovremmo ritornare a respirare la cultura, il, il teatro – ha sottolineato questa mattina a “Non Stop News” su Rtl 102.5. (proseguela foto)): “Iio li riaprirei nelle condizioni nelle quali si sono tenute aperte le chiese” “Iio li riaprirei nelle condizioni nelle quali si sono tenute aperte le chiese, per esempio, con sicurezza, ...

