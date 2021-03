Covid, vaccino Sputnik: arriva lo stop, cosa è successo (Di martedì 30 marzo 2021) arriva un secco stop per il vaccino Sputnik da parte del Governo italiano: pochi giorni fa la Regione Campania aveva sottoscritto un accordo per l’acquisto. arriva lo stop per l’acquisto del vaccino russo Sputnik (Getty Images)Oggi come oggi i vaccini e la campagna di vaccinazione rappresentano la priorità per tutti i Paesi dove continua senza sosta la diffusione del Covid. Negli ultimi mesi i vari Stati hanno fatto di tutto per poter disporre del numero maggiore di vaccini da poter somministrare alla popolazione e così sconfiggere la pandemia. Recentemente la Regione Campania, guidata dal governatore Vincenzo De Luca, aveva sottoscritto un accordo per le forniture del vaccino russo ... Leggi su altranotizia (Di martedì 30 marzo 2021)un seccoper ilda parte del Governo italiano: pochi giorni fa la Regione Campania aveva sottoscritto un accordo per l’acquisto.loper l’acquisto delrusso(Getty Images)Oggi come oggi i vaccini e la campagna di vaccinazione rappresentano la priorità per tutti i Paesi dove continua senza sosta la diffusione del. Negli ultimi mesi i vari Stati hanno fatto di tutto per poter disporre del numero maggiore di vaccini da poter somministrare alla popolazione e così sconfiggere la pandemia. Recentemente la Regione Campania, guidata dal governatore Vincenzo De Luca, aveva sottoscritto un accordo per le forniture delrusso ...

