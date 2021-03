Covid Usa, a New York da oggi vaccini disponibili per tutti over 30 (Di martedì 30 marzo 2021) Da oggi nello stato di New York potranno essere vaccinate contro il Covid tutte le persone a partire dai 30 anni. Dal 6 aprile invece potranno accedere al vaccino tutti i cittadini over 16, anticipando così l’obiettivo del 1 maggio, fissato dall’Amministrazione Biden per l’accesso ai vaccini per tutta la popolazione adulta. New York era finora uno dei pochi stati che ancora non aveva indicato una data per l’accesso universale ai vaccini. L’annuncio del governatore Adrew Cuomo giunge però in una fase in cui lo stato di New York ha registrato uno dei tassi di contagi più alti degli Usa. Negli ultimi 7 giorni, secondo la banca dati del New York Times, nello stato si è registrata una media di 49 nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) Danello stato di Newpotranno essere vaccinate contro iltutte le persone a partire dai 30 anni. Dal 6 aprile invece potranno accedere al vaccinoi cittadini16, anticipando così l’obiettivo del 1 maggio, fissato dall’Amministrazione Biden per l’accesso aiper tutta la popolazione adulta. Newera finora uno dei pochi stati che ancora non aveva indicato una data per l’accesso universale ai. L’annuncio del gnatore Adrew Cuomo giunge però in una fase in cui lo stato di Newha registrato uno dei tassi di contagi più alti degli Usa. Negli ultimi 7 giorni, secondo la banca dati del NewTimes, nello stato si è registrata una media di 49 nuovi ...

