Covid, un segnale da Draghi: il Premier e la moglie vaccinati con AstraZeneca (Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoL'obiettivo è raggiungere la vaccinazione dell'80% della popolazione a fine settembre. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid Figliuolo, secondo il quale la priorità resta quella di mettere in sicurezza "fragili e anziani", mentre sulla possibile estensione delle categorie da vaccinare, bisogna evitare il rischio di "nepotismo". Sì ad altri vaccini, ma "se li compra una Regione, ammesso che possa farlo, le deve distribuire in egual misura a tutte le altre". Il Premier Draghi e la moglie si sono vaccinati con AstraZeneca a Roma, come previsto dal calendario vaccinale del Lazio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

